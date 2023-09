Arnaldi | l' anno delle prime volte | dal primo successo ATP alla Davis

(Di giovedì 7 settembre 2023) C'è ancora una prima volta da festeggiare per Matteo. E' l'dei debutti, degli esordi,grandi novità per il sanremese. Resterà anche l'della sua prima convocazione in Coppa ...

C'è ancora una prima volta da festeggiare per Matteo Arnaldi. E' l'anno dei debutti, degli esordi, delle grandi novità per il sanremese.Prima volta per il tennista ventiduenne che vestirà la maglia della Nazionale a Bologna, da mercoledì 13 a domenica 17 settembre. Assenti Sinner e Berrettini ...