Armored Core è un franchise da riscoprire

(Di giovedì 7 settembre 2023) In questi ultimi giorni il nuovo capitolo diè balzato all’attenzione di tutti. Infatti, questa famosa e longeva saga videoludica partorita da FromSoftware nel tempo si è ritagliata una piccola fetta, una nicchia di appassionati, anche se il grande pubblico difficilmente si è avvicinato al. Oggi, con la potenza produttiva di FromSoftware che ha raggiunto un apice imprescindibile grazie a Elden Ring, i ragazzi guidati da Hidetaka Miyazaki hanno deciso di rispolverare il, ottimizzandolo al meglio delle possibilità estetiche e tecniche per provare a rivoluzionare il titolo, sfruttando il successo ottenuto nell’ultimo decennio., un po’ di storia Non sentitevi spaesati se non conoscete, è normale: ...

Torna dopo dieci anni la serie di combattimenti mech nata sulla prima PlayStation From Software fa ritorno alle sue radici mecha conVI: Fires of Rubicon con un'esperienza che mette insieme velocità frenetica, bilanciamento imperfetto e alcune ombre che non fanno brillare un comeback che altrimenti sarebbe stato ...Sorprendentemente, Bandai Namco non porteràVI: Fires of Rubicon , il suo nuovo gioco d'azione disponibile dal 25 agosto.

Armored Core 6 è veramente un gioco di FromSoftware e forse non in senso buono Multiplayer.it

Armored Core 6 Fires of Rubicon è un gioco di FromSoftware ed è proprio visibile fin dal primo istante. Forse però questa volta non è positivo.L'opera FromSoftware scende in seconda posizione, lasciando il gradino più alto del podio ad una delle più apprezzate esclusive Nintendo del 2023.