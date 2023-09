Argentina | Scaloni | “Messi è pronto | per noi è importante averlo in campo”

Leggi su sportface

"Ho parlato un po' con lui ieri e si è reso disponibile. In linea di principio giocherà il più possibile. Per noi èsolo il fatto che sia in. Non c'è motivo di salvaguardarlo se non ha problemi di infortuni". Così il tecnico dell'Lionelha parlato di Lionelin vista dei primi due turni delle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026. Il fenomeno dell'Albiceleste da luglio è protagonista negli USA con la maglia dell'Inter Miami: "Ha trovato un posto dove lo amano e dico sempre che è felice quando è su unda calcio – ha detto-. Indipendentemente dal Paese o dalla città in cui si trova, ha bisogno di giocare a calcio e sentirsi felice".