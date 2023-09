Arezzo | partorisce sul pianerottolo assistita dall' equipaggio della Misericordia Lei e il piccolo stanno bene

(Di giovedì 7 settembre 2023) La giovane donna non ha fatto in tempo a salire sull'ambulanza dal momento che già sulla testa del bimbo era fuori

La giovane donna non ha fatto in tempo a salire sull'ambulanza dal momento che già sul pianerottolo la testa del bimbo era fuoriLa giovane donna non ha fatto in tempo a salire sull'ambulanza dal momento che già sul pianerottolo la testa del bimbo era fuori

Arezzo, partorisce sul pianerottolo assistita dall'equipaggio della ... LA NAZIONE

La giovane donna non ha fatto in tempo a salire sull’ambulanza dal momento che già sul pianerottolo la testa del bimbo era fuori ...