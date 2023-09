Arechi | approvato il progetto per il Settore Ospiti nei Distinti

Leggi su zon

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un nuovo inizio per uno dei simboli effettivi della Salernitana. Il Comune di Salerno ha ufficialmenteilesecutivo per spostare ildello stadionei. A parlarne, è stato il quotidiano Il Mattino, questa mattina in edicola. Il sindaco Vincenzo Napoli, per l’occasione, per discutere e affrontare tutta l’evoluzione del, ha ricevuto a palazzo Guerra l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan. Il costo dei lavori per il nuovodell’sarà di 1 milione e 734mila €. La conformazione stessa dello stadio cambierà, grazie a questa novità. Infatti, il nuovo spazio per glisarà ...