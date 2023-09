Archiviata la storia con la giornalista Rai | si fidanzata con una di Mediaset | l’indiscrezione bomba

(Di giovedì 7 settembre 2023) Personaggi tv. “Ha ritrovato l’amore”. Il famoso italiano beccato con la– Lad’amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini va a gonfie vele. Durante tutta l’estate lae il cantante emiliano sono stati paparazzati insieme: complici e innamorati anche in barca, alla presenza della madre di lui. Anche l’ex di Giorgia Cardinetti avrebbe ritrovato il sorriso. Leggi anche: Sanremo 2022, Cesare Cremonini sul palco dell’Ariston giovedì: sarà suo l’omaggio a Dalla? Leggi anche: Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore si sono lasciati:Prima che arrivasse Cremonini ladi Rai 1 Giorgia Cardinaletti aveva una relazione con Francesco Caldarola, capo autore di «Agorà». Stando a quanto riportato dal ...

"Pensiamo ad Alex Schwazer, campione olimpico a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante la sua posizione sia statain Italia nel 2021. Unadi errori ma anche ...Belen Rodriguez sembra essere davvero felice.(un'altra volta) lacon Stefano De Martino , dimenticate le frecciatine e le voci di tradimento, la showgirl ha scelto di chiudere la porta ai ritorni di fiamma per godersi un amore ...la magica serata di giovedì scorso de La Banda di Porto Rubino sull'iconica ... "Baby Doll" di Anyma e un brano dalle melodie semplici e immediate che racconta unad'amore tumultuosa ...

Le nuove foto di Belen Rodriguez in vacanza con il fidanzato Elio Elle

Il film di Giorgio Diritti, sesto e ultimo film italiano in concorso a Venezia, è stato ispirato dal romanzo “Il seminatore” di Mario Cavatore (Einaudi 2004): ...La scoperta negli archivi del Pontificio Istituto biblico, in collaborazione con la comunità ebraica e lo Yad Vashem: tra il ’43 e il ‘44, durante l’occupazione nazista, 100 congregazioni femminili e ...