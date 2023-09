Arabia Saudita | John Terry accetta la corte dell’Al-Shabab

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ancheha deciso dire la ricca offerta dell’: sarà il nuovo allenatoreNuovo arrivo in: anchesbarca a Riad per diventare il nuovo allenatore. L’ex capitano del Chelsea, che lavorava nel settore giovanile dei Blues, ha deciso dire una ricca offerta e raggiungere il suo ex compagno di nazionale, Steven Gerrard.

... qualche giorno dopo, la decisione di trasferirsi in, dove allenerà la Nazionale degli sceicchi fino al 2027 , con l'obiettivo ambizioso di andare ai Mondiali del 2026 . Sfida ......si sa nemmeno cosa succede se non si partecipa a una delle Preliminary Regattas come sembra possa succedere per gli americani che non vogliono essere presenti all'evento di Jedda in...Abdelhamid Sabiri lascia la Fiorentina dopo neanche due mesi dal suo primo arrivo, per raggiungere l'. Il centrocampista marocchino arriverà all' Al Fayha , club ne ha già comunicato sui suoi profili social l'acquisto. Accordo trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di ...

Le squadre europee hanno scoperto l'inghippo del calcio in Arabia: temono di non vedere mai i soldi Sport Fanpage

Abdelhamid Sabiri lascia la Fiorentina a neanche due mesi dal suo approdo: il calciatore si trasferisce in Arabia Saudita ...Mohamed Salah non si trasferirà nella Pro Saudi League. Ogni tentativo di ingaggio, anche dietro compensi mai visti, è saltato per le resistenze ...