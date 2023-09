Arabia Saudita | il mercato si chiude senza il botto Più di 900 milioni spesi | ma che smacco per Salah

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il tempo è scaduto il gong ha suonato alla mezzanotte locale - le 23 in Italia - e anche per l’è andata in...

Intanto si studia la proposta, poi inizieranno i dialoghi, con la volontà comune di andare avanti insieme: nemmeno i 100 milioni che avrebbe incassato ininfatti hanno smosso la voglia ...1 Il tempo è scaduto il gong ha suonato alla mezzanotte locale - le 23 in Italia - e anche per l'è andata in archivio una sessione di mercato che non si può non definire storica . Certamente quella della svolta per un movimento che ha fatto autentica razzia di molti dei migliori ...Super Mario, poi, ha continuato parlando di quelle che sono state le sue scelte di carriera, toccando l'argomento: "Ho rifiutato un'offerta cinese molto più alta delle cifre arabe. Ho ...

Le squadre europee hanno scoperto l'inghippo del calcio in Arabia: temono di non vedere mai i soldi Fanpage.it

I tifosi inglesi ignorano l’esistenza della partita. L’ex ct azzurro legge foglietti di carta in uno stadio vuoto ...L'ex ct dell'Italia alle 16 italiane assume formalmente l'incarico in Arabia Saudita dopo l'annuncio ufficiale della serata di domenica 27 .... Oggi, il Mancio , vola a Riad per la firma e la presenta ...