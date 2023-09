Aprilia Incendio all’impianto di trattamento dei rifiuti della Rida | per ora la struttura resta chiusa

L'al TMB diCome si legge nella comunicazione della R. I. D. A. ambiente ai Comuni interessati, non sono ancora note le cause che hanno fatto scoppiare l'che, per fortuna, è ...Nuovi problemi in vista per la raccolta rifiuti di Roma a causa dell'che ha colpito l'impianto Rida Ambiente di. La struttura sarà chiusa temporaneamente per consentire i sopralluoghi necessari, per cui la Capitale ha necessità di trovare da subito ...- Tra il tardo pomeriggio di domenica fino alle prime luci dell'alba di ieri, quando è stato spento, è divampato unal TMB della Rida Ambiente diche ha interessato una delle 12 biocelle in cui viene stabilizzato il rifiuto indifferenziato in ingresso prima del trattamento. Durante le operazioni di ...

Rifiuti Roma, incendio alla Rida Ambiente di Aprilia: impianto chiuso per giorni, rischio caos Corriere Roma

Paura all’alba di mercoledì 6 settembre a Fiumicino, per la precisione in via Stintino. Un incendio, divampato per cause ancora in via di accertamento, ha minacciato di coinvolgere alcune abitazioni.APRILIA – Ma cosa è successo domenica pomeriggio presso l’impianto di trattamento dei rifiuti della Rida di Aprilia interessato da un incendio che, seppur subito domato, ha interessato la sezione di ...