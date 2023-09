Apple | una «mela» per banca

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 settembre 2023) Da impresa globale di telefonini e computer, a gigante del risparmio.ha creato un conto che rende fino al 4,15 per cento annuo. Una svolta - arrivata dopo la già innovativa carta di credito - che in pochi mesi ha fatto superare alla casa di Cupertino i 10 miliardi di dollari di raccolta. Savings (così si chiama la novità) non è attiva in Italia e le normative europee non faciliterebbero l’eventuale sbarco, ma l’effetto c’è già: aver creato nuovi paradigmi anche per prossimi scenari nostrani. Se qualcuno avesse annunciato un decennio fa che un’azienda produttrice di telefoni e computer si sarebbe messa ad offrire un conto di deposito, l’avremmo preso per matto. Oggi invece è la realtà. Il servizio si chiamaSavings ed è un conto di risparmio, realizzato dalla casa di Cupertino in collaborazione con Goldman Sachs, che rende fino al 4,15 per ...