Appassionati di fumetto | cinema di genere e cosplay | riunitevi al Pescara Comix & Games!

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un universo parallelo camaleontico, pacifico e festoso. Un carnevale permanente dell’anima che trascende e salda le generazioni. Senza perdere mai di vista quell’incanto, quel senso di meraviglia che dovrebbe costituire sempre la cifra più autentica e nobile del nostro passaggio terreno. Negli ultimi mesi ho avuto modo di scoprire una realtà sorprendente, quella riassunta dalla sigla “C.F.C” (Festival Community): una rete festivaliera di settore ideata e gestita da LEG (Live Emotion Group). Tutte le kermesse aderenti mettono in comune competenze tecniche, amore per il fantasy e diversi ospiti. E una parte di pubblico: i partecipanti a questi eventi, che si svolgono capillarmente dal nord al sud, sono ormai una sorta di enclave mobile che si sposta in lungo e in largo per la penisola. E infatti la crescita del comparto è stata reciproca e ...

... dele dei videogiochi. Come nelle precedenti edizioni, per cinque giorni ha riunito creatori, dirigenti edi tutte le aree del settore audiovisivo, per favorire lo scambio di ...... hanno elaborato una piccola guida linguistica per glidi quest'arte straordinaria. ... se un film è basato su un'opera non cinematografica già esistente, spesso un romanzo o un, si ...... teatro, buon cibo e condivisione per oltre 40 eventi che accompagneranno spettatori e... il, la rievocazione. Il tema scelto per questa edizione è "Un Mondo in Fiamme", per ...

Appassionati di fumetto, cinema di genere e cosplay, (ri)unitevi al Pescara Comix & Games! Il Fatto Quotidiano

Un universo parallelo camaleontico, pacifico e festoso. Un carnevale permanente dell’anima che trascende e salda le generazioni. Senza perdere mai di vista quell’incanto, quel senso di meraviglia che ...Così Umiliacchi: "Il fumetto, inteso come medium, è un notevole ed eccezionale mezzo di comunicazione, efficace in molti settori, come quello della solidarietà e del volontariato" ...