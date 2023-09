Antonio Zequila arriva a Venezia e saluta i suoi fan | ma intorno a lui non c’è nessuno | VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023)fan, ma non c’èÈ diventato virale sul web ilche mostra l’arrivo adell’attore, il quale, a bordo di un taxi boat,persone che in realtà sembrano non esserci. Nel filmato, infatti, si vede l’ex concorrente del Grande Fratellore più volte alla sua destra: il problema è chea lui non c’è letteralmente. “Ma chi saluti?” ha scritto la showgirl Antonella Fiordalisi, che poi ha aggiunto una serie di smile. L’ex gieffina, inoltre, ha ripostato ilsul suo profilo Instagram scrivendo: “Hai dimenticato la ...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daadvertisement Gli ospiti speciali Dopo tanti volti che si sono succeduti sul palco del contest come Valeria Marini, Marco Balestri, Flavia Vento,, Beppe Convertini, Nina Moric, Elena ...E poi i malumori sorti dopo la litigata cona Domenica In, e il rancore nei confronti di Mara Venier . Vediamo allora cosa ha detto Pappalardo in dettaglio. Gli inizi di Adriano ...

Antonio Zequila arriva a Venezia salutando i suoi fan, ma attorno a lui non c'è nessuno Fanpage.it

Antonio Zequila ha pubblicato sui social un video per mostrare il suo arrivo a Venezia dove però non è stato accolto da nessuno ...L’ex concorrente del Gf è arrivato in Laguna. Sui social un video in cui saluta ipotetici fan, ma attorno a lui sembra non esserci nessuno. L’ironia di «Striscia La Notizia» ...