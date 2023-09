Antonello | «Stadio a Rozzano? Si aspetta gennaio! Inter | crescita»

Il Ceo corporate nerazzurro, a margine dell'assemblea Eca, è stato intervistato dal nostro Francesco Cosatti. In merito alla questione, il dirigente nerazzurro ha confermato l'interesse per l'area di Rozzano: 'Aspettiamo la variazione del Pgt del comune, a gennaio cominceremo a parlare con l'amministrazione'. Sempre più ...Lo stessoPeru poco prima aveva ritirato il suo con la promessa di un passaggio in ... sui 50 milioni per lodi Cagliari. Il testo precisa che ai Comuni spetta 'il rilascio delle ...As Roma 04/06/2023 - campionato di calcio serie A / Roma - Spezia / fotoSammarco/Image ... Ho respirato l'atmosfera delloOlimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e ...

Nuovo stadio Inter, Antonello: 'Valutazioni su Rozzano, a gennaio ... Sky Sport

Il Ceo corporate nerazzurro, a margine dell'assemblea Eca, è stato intervistato dal nostro Francesco Cosatti. In merito alla questione stadio, il dirigente nerazzurro ha confermato l'interesse per l'a ...Passa in Consiglio regionale la norma che modifica l'assetto degli enti locali in Sardegna. Il provvedimento è stato approvato con i voti della maggioranza. (ANSA) ...