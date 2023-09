Anidride carbonica | come l' Unione Europea ipoteca il futuro inseguendo una minuscola chimera

... l'Asi (Automotoclub storico italiano) - in collaborazione con la Magnifica Comunità della Val di Fiemme - ha calcolato che il quantitativo diimmesso nell'atmosfera durante i tre ...Enea ha avviato una linea di ricerca per sviluppare i cosiddetti e - fuel, carburanti green per aerei basati su idrogeno rinnovabile e. L'iniziativa, che prevede anche la progettazione di un impianto pilota da realizzare in collaborazione con i l Politecnico di Milano, " fa sapere Enea in una nota " si inquadra ...ENEA ha avviato una linea di ricerca per sviluppare i cosiddetti e - fuel , carburanti green per aerei basati su idrogeno rinnovabile e. L'iniziativa, che prevede anche la progettazione di un impianto pilota da realizzare in collaborazione con il Politecnico di Milano , si inquadra nell'ambito del Piano Operativo ...

"Gli e-fuel risultano di particolare interesse per quei settori dove l'elettrificazione diretta è di difficile implementazione, come quello aereo. Le ...BluenzymeTm è una soluzione "plug-and-play" innovativa basata sull'utilizzo di enzimi che garantisce un processo di cattura della anidride carbonica a ridotto impatto ambientale. (ANSA) ...