Angri | nascondeva droga | arrestato dai Carabinieri

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel pomeriggio del 5 settembre scorso, idella Stazione di(SA), durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, hannoun uomo residente nel napoletano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Idella locale Stazione hanno proceduto al controllo del veicolo sulla quale viaggiava l’uomo rinvenendo, a seguito di perquisizione personale e veicolare 55 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 79 involucri, nonché la somma in contanti di euro 375,00 suddivisa in banconote di vario taglio. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre per l’uomo, l’Autorità giudiziaria ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di Fuorni (SA), in attesa della convalida ...