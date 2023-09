Andrea Soncin rescinde con il Venezia | vicina la panchina della nazionale femminile

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023)è il favorito per guidare ladi calcio dopo Milena Bertolini. E intanto ilha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, fino ad oggi allenatorePrimavera. Giunto in laguna nell’estate del 2017,si è seduto sullaPrima Squadra in 6 occasioni tra Serie A (20/21) e Serie B (22/23), pur legando principalmente il proprio percorso in arancioneroverde al Settore Giovanile, ed in particolare alla Primavera, con cui ha conquistato i playoff nella stagione 22/23. Adesso la nuova probabile esperienza in azzurro per rilanciare Giacinti e compagne dopo la delusione mondiale. SportFace.