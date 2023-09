Anche quest’anno l’Indagine sui supermercati meno cari di Altroconsumo arriva in soccorso del portafoglio degli italiani Ecco quali sono ke insegne più convenienti sul territorio nazionale

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 settembre 2023) In uno scenario in cui l’inflazione sta erodendo i risparmie riducendo sempre più il potere d’acquisto dei consumatori, per le famiglie diventa quanto mai prezioso ogni strumento possa aiutarle a risparmiare, in particolare, sulla spesa, una voce consistente nel bilancio e soprattutto difficilmente comprimibile: come renderla economica, nei, secondo Altroconsumo. Spesa intelligente: otto consigli anti spreco con ...