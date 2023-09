Anche Luiz Felipe va in Arabia | ufficiale il passaggio all’Al-Ittihad

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Real Betis ha ufficializzato la cessione di, difensore brasiliano ex Lazio,. I dettagli Di seguito il comunicato del Real Betis suinSaudita. COMUNICATO –lascia il Real Betis dopo l’accordo raggiunto con l’Al-Jeddah. Il difensore centrale italo-brasiliano è arrivato al Real Betis nell’estate del 2022 dalla SS Lazio e ha giocato un totale di 34 partite ufficiali sotto la guida di Manuel Pellegrini. Il Club ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura il miglior in bocca al lupo per il suo futuro professionale.

...a segno proprio dall'Al - Ittihad che ha acquistato dal Betis per 25 milioni l'italo - brasiliano Luiz Felipe, appena un anno fa andato in Spagna a parametro zero dalla Lazio.

Tra luoghi comuni sull'Italia e strafalcioni, la presentazione social del difensore ex Lazio all'Al-Ittihad è stata un vero disastro ...Luoghi comuni sull'Italia e anche il nome del calciatore scritto male, la presentazione del difensore brasiliano in Arabia Saudita è piena di gaffe.