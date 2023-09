Ancc-Coop | più discount | meno sprechi e meno cibo identitario

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Se l’alimentazione è una componente fondamentale dell’identità dell'Italia, tanto che gli italiani sono disposti a tutto pur di non rinunciare alla qualità di quello che mangiano, molti italiani sembrano in procinto di arrendersi alla guerra contro un’inflazione che ha rincarato di oltre il 21% il costo dei beni alimentari e che non promette di arrestarsi prima dei prossimi due anni (il 72% dei manager del settore ritiene che l’inflazione alimentare non tornerà sotto il 2% prima del 2025). I carrelli degli italiani diventano leggerissimi: -3% la variazione delle vendite a prezzi costanti nei primi 7 mesi dell’anno e in previsione per il 2024 il 60% dei manager intervistati si aspetta un risultato in ulteriore seppur modesto calo (-0,5%). E' quanto emerge dall'anteprima digitale del 'Rapporto2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di ...