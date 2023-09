Anas | fruibile la galleria “Parco della Reggia” sulla SS700

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Caserta. Lungo la strada statale 700 “di Caserta”, come noto,ha in corso un intervento – per un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro – relativo al potenziamentoregimentazione idraulica a servizio, situata tra gli svincoli di San Leucio e Caserta Ospedale. Come già comunicato, per l’esecuzione delle attività si rende necessaria la chiusuracorsia in direzione Santa Maria Capua Vetere (con senso unico consentito esclusivamente in direzione Maddaloni); nel corso di questa settimana, poi, per l’esecuzione di specifiche attività laè chiusa al transito, come da Ordinanza, esclusivamente nella fascia oraria notturna ...