America’s Cup | Max Sirena | “Luna Rossa vuole vincere Ci siamo allenati meno con l’AC40 | ma l’adrenalina…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023)lancia la lunga volata verso laCup 2024. Il primo appuntamento andrà in scena dal 15 al 17 settembre a Vilanova i la Geltrù (Spagna), località non lontana da Barcellona, dove tra un anno si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio italiano si ritufferà in acqua per le prime competizioni ufficiali in preparazione alla prossima edizione dell’ambita Coppa America, dopo aver tenuto testa a Team New Zealand nella finale di due anni fa nella baia di Auckland. In questa occasione si regaterà con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team). Questa barca non è quella che si utilizzerà inCup, dove entreranno in gioco gli AC75, realizzati in autonomia da ogni squadra e dunque con evidenti differenze tra loro (nel rispetto dei dettami imposti dal ...