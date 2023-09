Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga principesse Cenerentola e Jasmine per i bambini dell' ospedale Gaslini

Nei reparti hanno fatto la loro comparsa Mattia Villardita , lo " Spiderman " ligure, insieme con due principesse d'eccezione:e la figlia Jolanda , vestite rispettivamente da ...Accanto a loro anche, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special ...Due principesse in visita al Gaslini: si tratta di, vestita da Cenerentola, accompagnata dalla figlia Jolanda Renga, vestita da Jasmine, principessa dal film Aladdin. C'era anche Mattia Spiderman Villardita, che insieme alle due '...

Genova, Ambra Angiolini "versione Cenerentola" e Spiderman al Gaslini - Primocanale.it - Le notizie aggiorn... Primocanale

Ambra Angiolini e Jolanda Renga si sono trasformate in principesse per un giorno e per una giusta causa. Mamma e figlia hanno deciso di trascorrere un pomeriggio diverso ...Ambra Angiolini e la figlia Jolanda, avuta con il cantante Francesco Renga, si sono trasformate rispettivamente in Cenerentola e Jasmine, due principesse Disney, per portare un po' di buonumore ai pic ...