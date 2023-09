Ambiente | Bonelli | ' Italia sbugiardata | spesi 1 | 2 miliardi per finanziare fossile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo denunciare il fallimento dell'nel rispettare i propri impegni internazionali riguardo alla cessazione del sostegno finanziario ai combustibili fossili. Il nuovo rapporto di Oil change international mette in luce una realtà sconcertante: l'ha finanziato tre progetti legati ai combustibili fossili per un totale di 1,2di dollari nel 2023, dimostrando un totale disinteresse per la sfida climatica globale". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "Questi dati emergono a sole due settimane dal Summit delle Nazioni unite sull'ambizione climatica - prosegue -, dove i leader mondiali si riuniranno per discutere strategie volte a contenere il riscaldamento globale e affrontare la crisi climatica. ...