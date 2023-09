AMBC | Acquisiamo il bene privato ai beni comuni senza risarcimenti se lo stato di abbandono è certo

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mondragone. Da tempo Paolo Palmieri e gli abitanti di via G. Galilei denunciano la condizione di particolare degrado in cui versa quella strada a causa soprattutto della predi rifiuti ingombranti e materiali edili accatastati in baracche di lamiere arrugginite, tirate su in uno spazioubicato a pochissimi metri da una scuola pubblica. Spazioda anni in un totaled’, con gravi pericoli per la salute dei cittadini. E nonostante il coinvolgimento degli uffici competenti del Comune e della ASL (nonqualche rimpallo da un ufficio all’altro) e addirittura del Difensore civico regionale, ad oggi i problemi igienico-sanitario e di decoro permangono in tutta la loro gravità. Paolo Palmieri e gli abitanti di via G. Galilei cercano di scongiurare il ...