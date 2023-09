Amazzonia | Lula lancerà green bond alla Borsa di New York

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva, il 18 settembreper i grandi investitori statunitensidi New. Il pacchetto di obbligazioni verdi per il debito ...

I titoli fanno parte del progetto di sviluppo sostenibile proposto danel contesto della sua politica contro il cambiamento climatico e di difesa dell'. L'ambiente sarà uno dei temi che ...La delimitazione di nuove terre indigene e riserve ambientali protette era stata annunciata ieri dain occasione delle celebrazioni per la Giornata dell'. All'evento, erano presenti la ...Secondo i dati rilevati da un' organizzazione indipendente , basati su rilevazioni satellitare, in meno di un anno il governo socialista diha ridotto la deforestazione dell'del 60%. ...

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, il 18 settembre lancerà green bond per i grandi investitori statunitensi alla Borsa di New York. Il pacchetto di obbligazioni verdi per il debito e ...Il Brasile sta portando avanti la più grande operazione di sempre contro gli allevamenti illegali in Amazzonia, causa di deforestazione ...