Amalfitana | chiuso al traffico tratto a Conca Dei Marini

(Di giovedì 7 settembre 2023) Brutta notizia per i residenti di Amalfi e dintorni. A partire dalle ore 13.00 di oggi, giovedì 7 settembre, infatti, saràalildella strada statale 163 “” compreso tra il km 24,200 ed il km 24,400, nel territorio comunale didei(SA). L’interdizione delè necessario per via di alcuni lavori in corso sui costoni rocciosi attigui alla statale. Negli ultimi periodi, vi sono stati alcuni incendi verificati tutti in corrispondenza proprio dei costoni. Durante la chiusura dell’, la circolazione proveniente da Vietri e diretta a Meta sarà deviata con percorso alternativo fino al km 28,000 della SS163 (bivio Lone) sulla SP2 “Agerolina“. La chiusura proseguirà fino alla Statale SS145 ...