(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto dicon Gerry Scotti inneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festivalla-updelle tre serate con cui il 18, 19 e 20 settembre, con cui celebrerà per il terzo anno consecutivo la musica del passato, con artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato la nostra storia. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno, per la prima volta, si aggiungono all’evento gli anni 2000, per far così rivivere 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale! Le tre serate di “Arena Suzuki dai 60 ai 2000”, nate da un’idea dello stesso, sono state annunciate durante il Festival di Sanremo e hanno registrato il sold out in pochissimo tempo. ...

Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto dicon Gerry Scotti inneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festivalla line - up completa delle tre serate con cui il 18, 19 e 20 ...poi alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo. Dove prevede 400 canzoni da ascoltare . 'La selezione e la scelta delle canzoni è forse la cosa che mi piace di più. Ovviamente ho già ......quinte che ha travolto la coppia in The Ferragnez 2 La puntata speciale girata alla kermesse... Vanno dietro le quinte con, che getta acqua sul fuoco. " Non ero completamente lucido ", ...

Amadeus svela la line-up completa di 'Arena Sukuzi dai 60 ai 2000' Adnkronos

(Adnkronos) – Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto di Amadeus con Gerry Scotti inneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festival svela l ...Amadeus rivela in che modo rivoluzionerà il Festival di Sanremo di quest’anno. Una cosa mai vista prima d’ora. Amadeus anche quest’anno sarà impegnato con il Festival di Sanremo. Per lui questa sarà ...