Amadeus e Gerry Scotti insieme nello scatto social I follower | «Sanremo 2024?»

Sbloccare ricordi : è questa la mission di. Che intanto sui social si diverte già a ... una foto che lo ritrae in compagnia diScotti , come ai (vecchi) tempi di Radio DeeJay, quando ...Difatti chi meglio di lei conosce il mondo della musica Potrebbe essere seriamente la cantante romagnola a prendere il posto di, il quale stamattina è stato sorpreso insieme aScotti ...C'è una foto che circola sui social e che sta facendo non poco rumore: si tratta di uno scatto che immortalaScotti mentre si dilettano a fare colazione. I due noti conduttori hanno postato entrambi lo scatto in oggetto sui rispettivi social, scherzandoci su. Ma perché tutti adesso parlano di ...

Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme. I fan: «Prove generali per Sanremo 2024» Corriere della Sera

Sembra quasi di vederlo, seduto sulla sdraio - mentre gli arrivano vagonate di canzoni inedite da ascoltare per Sanremo 2024 - a scorrere con il dito sul cellulare, anno per anno, i titoli delle hit d ...La carrellata di foto in compagnia di Gerry Scotti che Amadeus ha pubblicato stamattina su Instagram sta letteralmente facendo impazzire tutti coloro che seguono e attendono senza sosta il Festival di ...