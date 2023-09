Amadeus a colazione con Gerry Scotti | tutto pronto per Sanremo 2024?

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un’inedita coppia ha fatto impazzire il web nelle ultime ore: parliamo di, apparsi sul profilo social del conduttore Rai in una serie di scatti che li immortalano insieme a. Un incontro che in molti hanno letto come il possibile preludio ad una collaborazione professionale, sopratin vista di. Che sul palco dell’Ariston possa davvero approdare zio“Beccati…in compagnia di”: con questa didascalia,ha accompagnato una serie di scatti che lo ritraggono in compagnia del conduttore di ‘Caduta ...