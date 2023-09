Alunna messa in una stanza vuota il primo giorno di scuola e mandata a casa | indossava scarpe che violavano le regole dell’istituto

(Di giovedì 7 settembre 2023) In una città della contea di Tyne and Wear, in Inghilterra, una bambina è rimasta da sola in unadellaperchèdelle ballerine nere che non rispettavano il regolamento dell'istituto. L'articolo .

... sostenendo che i docenti non hanno considerato l'intero percorso di studi: "L', dal primo ... Inoltre, nel ricorso vienein evidenza la mancata predisposizione da parte della scuola di "...... sostenendo che i docenti non hanno considerato l'intero percorso di studi: "L', dal primo ... Inoltre, nel ricorso vienein evidenza la mancata predisposizione da parte della scuola di "...Una dodicenne è già il nostro futuro e non siamo certi che la vicenda che si è appenaalle ... che un tribunale possa conoscere e valutare un'meglio dei docenti che l'hanno vista ogni ...

Alunna bocciata con sei insufficienze promossa dal Tar: “La bocciatura deve essere un’eccezione, non deve affliggere” Tecnica della Scuola

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del plesso Destra Longano ... ha confermato, che le lezioni per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, riprenderanno regolarmente ...Comuni: Il 13 settembre i bambini della scuola elementare di Roccadaspide ritorneranno a frequentare le lezioni presso la storica scuola Guglielmo Marconi sita in via Gaetano Giuliani. La scuola, chiu ...