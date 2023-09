Altrove | Le gemme del Sud - Prima parte

... il numero 17, è quello in cui la presenza nell'aria della cannabis è più forte che. Le ... si possono detenere (ma non vendere) fino a 85 grammi di fiori oma anche 24 grammi che servano ...Andare, con meno folla e prezzi più abbordabili dell'altissima stagione, tanto per gli ... È un tratto comune alledel sud: rispettano la storia, rinnovandola. Sono mete che, una volta ...... il numero 17, è quello in cui la presenza nell'aria della cannabis è più forte che. Le ... si possono detenere (ma non vendere) fino a 85 grammi di fiori oma anche 24 grammi che servano ...

In vacanza nelle «gemme del Sud» Panorama