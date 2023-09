Allarme Zielinski | ko in Nazionale | rientro anticipato in Italia?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il centrocampista del Napoli, Piotr, ha lasciato anzitempo l’allenamento con la Polonia a causa di un problema fisico. Brutte notizie per il Napoli e per Rudi Garcia. Piotr, centrocampista degli azzurri, ha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento con lapolacca a causa di un problema fisico. Il numero 20 del club partenopeo, secondo quanto riferito dai media polacchi, avrebbe accusato l’infortunio nelle ultime ore e non sarà a disposizione per la sfida di questa sera contro le Isole Far Oer. La sua presenza è in forte dubbio anche per il match di domenica contro l’Albania. Non sono ancora chiare l’entità dell’infortunio e le condizioni del giocatore, che adesso potrebbe farea Napoli per sottoporsi agli esami strumentali del caso. Si attendono ...

...nel primo momento di crisi capitato in questo avvio di stagione ed hanno messo ini ... Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (77 Mario Rui); Cajuste (46 Anguissa), Lobotka (91 Ostigard),; ...... che sorprendono decisamente più di quelli degli altri e suonano come un campanello di- 5,... Garcia ci è riuscito a pieno, almeno finora - 4,5. Per usare il gergo pagellista, il ...Attenti Rrahmani e Juan Jesus in qualche situazione d'nell'area di Meret (inattivo). Anche ... Cambi finali senza peso: Cajuste per, Elmas per Raspadori, Simeone per Lobotka (82'), ...

Allarme Zielinski, problemi fisici nel ritiro con la Polonia: le condizioni CalcioNapoli1926.it

Salvatore Bagni, ex guerriero azzurro, ha commentato la sconfitta del Napoli contro La Lazio e ha lanciato un piccolo allarme.Primo stop e primo campanello d'allarme per i campioni d'Italia. La Lazio batte bandiera corsara al Maradona. Non basta un buon primo tempo ed uno (sterile) possesso palla al Napoli per centrare la te ...