“Alfonso Golia | il Sindaco travicello”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Aversa. «Ilha sostituito il suo lacero zainetto rosso, gonfio di promesse tutte vergognosamente calpestate, con una sedia rigorosamente rossa sulla quale, come ci fa sapere con le sue quotidiane comunicazioni social, vuole sedersi per iniziare nelle piazze la sua “campagna di ascolto” degli aversani. Non ci resta che sorridere con incredulità, ma anche profonda amarezza. Però, da bravi credenti, lanciamo un misericordioso appello a qualche “caritatevole” amico didi stargli vicino e di amorevolmente assisterlo. Uno con un ego meno ipertrofico del suo e che non viva il terrore di fare ritorno dietro il banco di una farmacia, dovrebbe avere tantissimi buoni motivi per riflettere sugli imperdonabili errori commessi, sugli indegni tradimenti politici verso i suoi elettori, sulla confusione ...

Per fare una sorta di bilancio dell'amministrazione in carica abbiamo incontrato Gianluca, leader dell'opposizione ed avversario dell'attuale sindacoal ballottaggio del 2019, ...Questa la risposta dell'ex avversario dial ballottaggio del 2019. Quanto alle condizioni della città, anche se ha cercato di essere "politicamente corretto" perché non è nel suo modo ...0 Aversa (Caserta) - Definito il programma civile e religioso per i festeggiamenti della Madonna di Casaluce che si terrà ad Aversa dall'8 al 13 settembre. Il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Romano , l'assessore alla Sicurezza, Giovanni Innocenti , e l'assessore alla Cultura, Anna Sgueglia , si sono incontrati con il dirigente ...

Il Sindaco Alfonso Golia contestato sui social: Aversa lontanissima ... CasertaWeb

Aversa (Caserta) - La campagna elettorale per le prossime amministrative sembra iniziata, almeno sui social. Per fare una sorta di bilancio ...Aversa (Caserta) - Ci sarà di nuovo Gianluca Golia, attuale consigliere di opposizione in Consiglio comunale, nella tornata elettorale che darà ad Aversa un ...