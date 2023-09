Alcaraz-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale US Open 2023

(Di giovedì 7 settembre 2023) Carlosaffronterà Daniilnelladegli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Continua senza troppi intoppi il percorso della prima testa di serie del tabellone verso la difesa del titolo conquistato sull’Arthur Ashe dodici mesi fa. Dopo il facile successo ai danni di Zverev, lo spagnolo si ritrova di fronte uno che come lui è riuscito a conquistare questo trofeo, due anni fa contro Djokovic. I precedenti sono abbastanza incoraggianti per lo spagnolo, che a parte la sconfitta di due anni fa a Wimbledon quando stava ancora muovendo i primi passi sul circuito, ha dominato nettamente i due scontri diretti di quest’anno giocati proprio sull’erba londinese e sul cemento di Indian Wells. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

Nel caso di, batteregli consentirebbe di smentire quanti sono convinti che per un paio d'anni il tennis trarrà linfa vitale soltanto dal nuovo dualismo stellare tra il Grande ......e campione in carica Carlosbatte il tedesco Alexander Zverev (n.12) col punteggio di 6 - 3 6 - 2 6 - 4 e si qualifica per le semifinali degli Us Open, dove trova il russo Daniil... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Il programma delle semifinali Djokovic - SheltonFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Us Open, l'albo d'...

Us Open: Zverev ko, Alcaraz in semifinale con Medvedev - Ultima ... Agenzia ANSA

Lo spagnolo numero 1 al mondo e campione in carica Carlos Alcaraz batte il tedesco Alexander Zverev (n.12) col punteggio di 6-3 6-2 6-4 e si qualifica per le semifinali degli Us Open, dove trova il ru ..."Qui tutti, prima del torneo, volevano vedere due match: Alcaraz contro Sinner nei quarti di finale (l’anno scorso Carlitos vs. Jannik fu di gran lunga la partita più combattuta e incerta degli Us Ope ...