Alcaraz in semifinale agli Us Open | Zverev ko in 3 set

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lo spagnolo affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre l'altro finalista uscirà dal match Djokovic-Shelton NEW YORK (STATI UNITI) - Nessuna sorpresa: è Carlosa chiudere il quadro dei semifinalisti degli Us, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing

Così Carlos commenta in conferenza stampa il successo in tre set ai danni di Zverev nei quarti di finale: "L'anno scorso stavo affrontando la mia prima semifinale di uno Slam. Adesso per me è la quarta volta".

Lo spagnolo affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre l'altro finalista uscirà dal match Djokovic-Shelton NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nessuna sorpresa: è Carlos Alcaraz a chiudere il quadro ...Carlos Alcaraz raggiunge la semifinale degli Us Open 2023 spazzando via Alexander Zverev in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Lo spagnolo trionfa per tre set a zero, con il punteggio di 6-3, 6-2 ...