Quest'anno Il Gran Teatroha ospitato per la prima volta, e in esclusiva per MagicLand, uno Show resident interamente magico, divertente e coinvolgente, con un protagonista d'eccezione: ...Nel programma delle iniziative collaterali un appuntamento da non perdere sabato 9 nella ricorrenza del ventesimo anno dalla morte di. Dalle ore 21, in collaborazione con il Cineclub ...Intervista di Emanuele Carioti che parla dicon il grande Maestro

Alberto Sordi e il suo tempo, la mostra a Roma Adnkronos

Nel ventennale della scomparsa dello straordinario interprete del cinema italiano, la Fondazione Museo Alberto Sordi in collaborazione con la Fondazione Alberto Sordi per i giovani promuovono la mostr ...Rimpiangiamo Alberto Sordi e Monica Vitti, il cinema che si girava a Roma con i divi del passato. Ormai se ne sono andati tutti, lasciandoci con una serie di storie spietate e crudeli, sulle piattafor ...