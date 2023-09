Albano e Romina Power | spunta il duo musicale facsimile | il nome scelto è esilarante

(Di giovedì 7 settembre 2023)sono due leggende della musica italiana. Il sodalizio, oltre che artistico, è stato anche sentimentale, sebbene i due si siano lasciati ormai da trent'anni. Pochi giorni il duoè stato in concerto nelle Marche e il manifesto è davveroCarrisi esono due icone dello scorso secolo. I due si sono sposati nel 1970, quando lei aveva 19 anni e lui 27. Durante la loro unione sentimentale, hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl eJunior. Nel 1994 la primogenita scompare nel nulla durante una vacanza negli Stati Uniti e da quel giorno il rapporto tra marito e moglie inizia a peggiorare. La coppia si separa ufficialmente nel 1999, ma la ...

...29 settembre con una gita letteraria sul treno della Ferrovia Vigezzina Centovalli con... Seguira alle 15.45 "Alberi Parlanti", lo spettacolo con Anna Cassarino,Emili e Valerio ......che vuole creare empatia con il mondo verde e il vernissage della mostra fotografica di...settembre è prevista una gita letteraria a Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo in compagnia di...A questo punto la showgirl ha preferito fare un passo indietro e sulla posizione scomoda di...e non partecipare allo show di Al Bano rivelando indirettamente che dei dissapori conPower ...

Romina Power 'stoccata' a Al Bano: la verità su 'Raccogli l'attimo', il ... Velvet Music

Dai Ricchi e Poveri a Gianni Morandi, passando per Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Arisa e Romina Power. Di Loredana Lecciso, però, nessuna traccia. “Non per mia scelta” – la spiegazione della Lecciso – ...Qualche sassolino e anche una frecciata. Loredana Lecciso tira fuori gli artigli parlando della sua storia d'amore con Al Bano.