Al via l’Open House | una full immersion nel mito Moto Guzzi

(Di giovedì 7 settembre 2023) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Dopo il successo ottenuto l’anno scorso dalle GMG, le Giornate Mondialidurante le quali sono stati festeggiati ufficialmente i cento anni dalla sua fondazione, torna Open, la grande festa aperta a tutti dedicata ae agli amanti delle belleciclette italiane che si svolgerà dal 7 al 10 settembre a Mandello del Lario. L’obiettivo primario della manifestazione è sempre il medesimo: celebrare l’amore per uno dei marchi più rispettati e blasonati al mondo, aprendo le porte al pubblico della fabbrica dove, dal 1921, vengono ininterrottamente costruite a mano leciclette. Lo stabilimento di Mandello del Lario sarà quindi, come in tutte le passate edizioni, il ...

day di domenica - dichiara la Comandante della Polizia ... per sottolineare'importanza di imparare'educazione stradale ... compresi i pedoni, in tutto il tratto diGiardini di competenza ...', ha commentato'Assessore di Roma Capitale alle Politiche del ...bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'... MUNICIPIO II: la sede diDire Daua 11, sarà aperta sabato 9 ......è molto probabile è che si tratti comunque di un nuovo gioco...'android più piccolo e potente Samsung Galaxy S23 , in offerta ... 3 condivisioni Condividi Tweet Mattia ArmaniFONTE Notizie ...