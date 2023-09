Al-Ittihad | presentato l’ex Lazio Luiz Felipe | nome storpiato e musica del Padrino VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023) E’ surreale la presentazione dida parte dell’Al-, che si è garantito le prestazioni del difensore di passaporto italiano con un recente passato alla. Il centrale, infatti, in un grottescopubblicato sull’account ufficiale del club saudita, viene ufficializzato con un, sia scritto che nel parlato (in italiano), vale a direFelibe, e poi con in sottofondo ladel. Di seguito ecco il. Welcomepic.twitter.com/IJlgtZdz73 —Club (@en) September 7, 2023 SportFace.

Commenta per primo Non ci sono solo Arabia Saudita ( Al -) e Turchia per Sergio Ramos : come riferito da COPE , anche il Siviglia hauna proposta al difensore, svincolato dopo l'avventura al PSG e cresciuto proprio nelle giovanili del ...Commenta per primo L'Al -haun'offerta monstre (più di 200 milioni di euro) per Mohamed Salah del Liverpool . Secondo il Daily Mail , i due club sono a lavoro per formalizzare l'affare entro il 7 settembre, ......bisogna registrare il pressing dell'Al -per Mohamed Salah. L'OFFERTA RIFIUTATA - Il club arabo sogna una super coppia d'attacco insieme a Benzema, per prendere l'ex romanista ha...

Liverpool, continua il pressing dell'Al-Ittihad su Salah Calciomercato.com

Stavolta tocca a Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano che lascia il Betis e l'Europa per giocare nell'Al-Ittihad. A fare discutere però in questo caso, più che le cifre del trasferimento, è il ...Ora Liverpool e Salah vacillano davvero: è arrivato l'atteso e faraonico rilancio dell'Al-Ittihad per portare l'egiziano in Saudi Pro League.