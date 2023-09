Al Hilal | Neymar fa sognare il Brasile | 'Tornerò a giocare nel Santos'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Intervistato da OGlobo in, l'attaccante dell'Al-Jr ha raccontato un progetto per il suo futuro che sta facendo...

Commenta per primo Intervistato da OGlobo in Brasile, l'attaccante dell'Al -Jr ha raccontato un progetto per il suo futuro che sta facendo sognare il paese inter.ha svelato il desiderio di tornare al Santos. 'Tornerò a giocare nel Santos. Non ho mai ...Verratti nel corso degli ultimi mesi è stato più volte vicino a vestire la maglia dell'Al, che ha preso, Mitrovic, Koulibaly e Milinkovic - Savic , anche loro attratti da compensi ...

Neymar ha subito un altro infortunio: convocato dal Brasile, O'Ney ha accusato un dolore al braccio in allenamento e rimane in dubbio per la Bolivia ...Marco Verratti dopo 11 anni lascia il PSG: il 30enne centrocampista pescarese sta per trasferirsi all’Al-Arabi, squadra qatariota che ha messo ...