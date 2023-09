Al concerto di Geolier vendita di merce contraffata | due denunce

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Personale del Commissariato di Lauro, nel corso dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Avellino, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione deldel noto rapper napoletano Emanuele Palumbo, in arte “JOLIER”, svoltosi presso il campo sportivo di Quindici (AV) nella serata di mercoledì 6 settembre u.s., ha denunciato in stato di libertà due persone, indagate per il reato di possesso edicontraffatta e ricettazione. I due, un47enne e d un 36enne, già noti alle Forze dell’Ordine, entrambi provenienti da Napoli, si erano introdotti nell’area riservata al pubblico nei pressi del palco, cercando di vendere sciarpe e magliette con l’effige del cantante. Fermati ed identificati dagli agenti sono stati condotti in Commissariato e la ...