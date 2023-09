Al Bioparco di Roma è nata una rara zebra di Grevy

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023) Fiocco rosa aldi: èuna femmina didi, specie che rischia di scomparire dal Pianeta. Il parto è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 settembre, la mamma Bella ha fatto tutto da sola: la mattina i guardiani del reparto erbivori hanno trovato la piccola in piedi, vispa e in ottima salute. In questi giorni la puledra sta sempre accanto alla madre, che la allatta. Il colore delle sue strisce è più tendente al marrone, quando sarà adulta assumerà la colorazione bianco nera. La mamma Bella ènel 2006 nel Parco Natura Viva di Verona, il padre Kye da giugno non è più presente alperché trasferito allo zoo di Ostrava, in Repubblica Ceca, nell’ambito di un progetto di conservazione per la specie, vista l’importanza della linea ...