Airbnb | l' Italia segue l' esempio degli Usa | cosa può cambiare sugli affitti brevi

Dopo la stretta sue similari voluta dalla città di New York, anche inavanza il percorso non proprio fluido verso il Ddl sugli affitti brevi fortemente voluto dal ministero del Turismo e dalle ...L'si muove sulla scia di quanto sta avvenendo anche in altri poli di attrazione turistica. ...a registrarsi presso le autorita' cittadine prima di poter inserire i loro annunci su, Vrbo ...Ma in nessun'altra regione d'ci sono oggi più poveri che in Campania, da nessuna parte ... Ora ci sonoe B&B per gli ospiti che cercano il brivido delle zone socialmente svantaggiate. Il ...

New York chiude la porta ad Airbnb. Solo l’Italia la tiene spalancata la Repubblica

Il plauso di Federalberghi Sulla questione degli Airbnb è intervenuto Bernabò Bocca ... Più contrariato Marco Celani, presidente dell'Associazione italiana gestori affitti brevi (Aigab) e ...Il testo della proposta prevede sanzioni inasprite e ribadisce la durata minima delle due notti nelle aree del centro storico. Critici albergatori e ...