Agropoli | controlli dei vigili agli ormeggi comunali | scoperti diportisti abusivi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ guerraaddove è stata appena ultimata un’operazione di controllo che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale di, coordinati dal comandante, maggiore Antonio Rinaldi presso i pontili. All’esito degli stessi sono state elevate: una trentina di sanzioni (da euro 25 ad euro 300) per omessa esposizione del tando indicante gli estremi della concessione del posto barca anno 2023; 4 sanzioni (da euro 200 a euro 1.200) per attracchi. In quest’ultimo caso i natanti sono stati bloccati con catena e lucchetti e sulle imbarcazioni sono stati apposti avvisi sui quali si avverte i proprietari che se entro 48 ore non provvederanno a regolarizzare la propria ...