Agguato del Fatto alla Meloni su Giambruno Rissa in diretta | ma voi che idea avete?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Provano l'a Giorgiain conferenza stampa, e la premier rispedisce al mittente ogni polemica. Nella coda della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha dato il via libera al Decreto Caivano sulla violenza giovanile, il giornalista delquotidiano Giacomo Salvini chiede se la premier sia d'accordo o meno con le famose parole pronunciate dal compagno, il giornalista di Mediaset Andreaconduttore di Diario del giorno su Rete 4, sulle donne, gli stupri e "i lupi". "Credo che abbia espresso in maniera frettolosa e assertiva una cosa diversa da quella interpretata dai più". "Io non leggo in quelle parole 'se giri i mini gonna ti violentano' ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre 'occhi aperti e testa sulle spalle'. Gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la ...