Aggressioni omofobe | Zan | “Il governo è corresponsabile”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un’escalation di violenza omotransfobica. Si tratta di questo per il deputato Alessandro Zan. Solo ieri sono emersi due casi in meno di 24 ore: uno a Pavia e l’altro a Firenze. E chissà quanto altro rimane sommerso. È l’identikit di un paese che fa fatica a guardarsi allo specchio, rifiutando di affrontare la realtà dei fatti. Si nasconde dietro a un dito, appellandosi all’ignoranza e di pochi, facendo finta di non vedere che essa è figlia della cecità dei molti. Per questo era ed è importante avere una legge contro l’omotransfobia. Per ammettere il problema culturale, affrontarlo, e concedere a tutti pari diritti e dignità, senza che papà Stato faccia preferenza tra i propri figli. Perché se è riconosciuto l’odio per motivi religiosi o di etnia, allora è giusto che venga riconosciuta anche quello per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Per un ...