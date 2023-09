Aggressioni omofobe | Zan | ' Il governo è corresponsabile'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un'escalation di violenza omotransfobica. Si tratta di questo per il deputato Alessandro Zan. Solo ieri sono emersi due casi in ...

Un'escalation di violenza omotransfobica. Si tratta di questo per il deputato Alessandro Zan. Solo ieri sono emersi due casi in ...... così come ogni altro comportamento discriminatorio fondato sul genere e sull'orientamento, sedimenta in virtù di un vuoto culturale: "Queste" conclude " sono il frutto di un ...... l'uomo spintonava e insultava le ragazzine con frasi. Nonostante la professoressa non ... Ho affrontatoin passato e continuerò a farlo in futuro.'

Nella giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Il Bo Live - Università di Padova

Firenze, 7 settembre 2023. “L’aggressione omofoba a Grassina fa male e fa riflettere: la prevenzione è fondamentale, al pari di un intervento immediato sulle conseguenze, per tutelare la salute ...A Venezia un film rompe il silenzio, nel periodo che coincide col 42esimo anniversario dell'abolizione in Italia del delitto d'onore ...