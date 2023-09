Ag Kvaratskhelia | 'Niente discussioni sul rinnovo | ma pronti a trattare Mai parlato di cessione Real? In futuro'

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'agente diMamuka Jugeli, haai microfoni di CalcioNapoli24 del caso scoppiato in questi giorni in seguito al comunicato...

...e quando la Nutella inizia a mancare e mangi la marmellata e poi mangi solo il pane senza, ... Gli stessi Di Lorenzo,, Osimhen: erano tutti punti interrogativi, resi forti da ...NAPOLI - Mamuka Jugeli, l'agente di Khvicha, è rimasto in Italia , e dunque a Napoli, per un paio di settimane: ha seguito le questioni di Khvicha, la sua preparazione dopo aver saltato la prima a Frosinone e poi s'è accomodato al ...Cambi a ripetizione di Garcia (65' Raspadori pere Mario Rui per Olivera; 75' Lindstrom per Politano; 84' Simeone per Zielinski). Ma non c'era piùda fare. Il Napoli si è ...

Napoli, distanza enorme sull’ingaggio di Kvaratskhelia: niente accordo Corriere dello Sport

Il Napoli ha smentito duramente (con tanto di parolaccia) una trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia. Un attacco alla stampa, ma anche un messaggio cifrato (ma non troppo) agli agenti. Eppure anch ...Il tema del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è uno dei più gettonati degli ultimi giorni, dopo il comunicato diramato dal Napoli.