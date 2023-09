Ammissione diretta Dal sito: "A settembre, inil World Food Programme (Wfp) è stato costretto a escludere altri 2 milioni di persone affamate dall'assistenza alimentare, portando a 10 ...Parliamo di Somalia, Haiti, Gibuti, Kenya, Niger,, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso, e Zimbabwe. Entro il 2050 si potrebbero registrare fino a 216 milioni di migranti climatici interni ......di Sicurezza dell'di settembre 2023, presidenza di turno dell'Albania" di mercoledì 6 settembre 2023 condotta da Lorenzo Rendi . Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali,, ...

Afghanistan, l’Onu tradisce anche i bambini Globalist.it

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha annunciato che escluderà altri due milioni di persone dall’assistenza alimentare in Afghanistan, mentre il Paese affronta il terzo anno co ...Save the Children lancia l'allarme, in vista dell'incontro in programma la prossima settimana a Bruxelles per discutere degli aiuti al Paese asiatico, in ginocchio per la siccità e la crisi economica.