Affitti brevi | la stretta del governo | cosa cambia per i proprietari di casa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Anche l'Italia prepara unasuglia scopo turistico, con regole più stringenti e un inasprimento delle sanzioni per chi viola le nuove norme. Ieri sera è stata distribuita alle associazioni di settore la bozza di un disegno di legge preparato dal Ministero del Turismo per avviare il confronto. Da tempo i sindaci, soprattutto quelli delle città d'arte, chiedono strumenti normativi in grado di frenare la desertificazione dei centri urbani, dove App e portali di affitto a breve termine hanno favorito la proliferazione di nuove residenze turistiche. L'Italia si muove sulla scia di quanto sta avvenendo anche in altri poli di attrazione turistica. Il 5 settembre è entrata in vigore a New York una nuova "legge locale" che obbligae affittuari a registrarsi presso le autorita' cittadine prima ...

Una vera e propria 'stretta' riguarda il numero degli appartamenti in quanto "il regime fiscale per gli affitti svolti per finalità turistiche possono riguardare non più di due appartamenti". E' ancora una bozza in discussione, ma il provvedimento sugli affitti brevi può cambiare radicalmente il mercato delle case vacanza in Italia. Le nuove regole creano una soglia, molto bassa in termini di potenziale redditività, oltre la quale affittare a scopi turistici diventa attività professionale. Cambia forma la norma della ministra del Turismo Daniela Santanché contro la "giungla" (parole sue) degli affitti turistici. Una nuova e seconda bozza del disegno di legge, diffusa oggi, abbassa da quattro a due case la soglia oltre la quale l'attività di chi affitta su Airbnb & Co. diventa professionale.

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La bozza del ddl Santanchè è acqua fresca di fronte alla crisi abitativa delle città e alla invasione del turismo mordi e fuggi, di tipo predatorio. Ci aspettavamo un intervento più incisivo."